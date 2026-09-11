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Führungswechsel

Forvia Hella-Aktie: Finanzchef geht – Nachfolge ungeklärt

Forvia Hella-Aktie: Finanzchef geht – Nachfolge ungeklärt

Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella verliert seinen Finanzchef Philippe Vienney.

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Der 60-jährige Franzose will seinen Ende Februar 2027 auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängern, wie die Lippstädter am Freitag mitteilten. Die Nachfolge des Postens in der Geschäftsführung ist noch nicht klar, darüber solle aber zeitnah informiert werden, hieß es vom MDAX-Konzern. Vienney war seit März 2024 verantwortlich für das Ressort. Der Autozulieferer Hella gehört mehrheitlich zum französischen Zuliefererkonzern Forvia.

/men/jha/

LIPPSTADT (dpa-AFX)

Bildquellen: alphaspirit/123RF, Victoria Heath/unsplash

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16.05.23 Faurecia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.02.23 Faurecia Neutral UBS AG
20.02.23 Faurecia Underperform Jefferies & Company Inc.

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