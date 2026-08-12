Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Christoph Burkhard wird neuer Finanzvorstand
Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Finanzvorstand gefunden.
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Der 62-jährige Christoph Burkhard soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie Heidelberger Druckmaschinen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Er folgt Volker Herdin, der dann in den Ruhestand gehen wird. Burkhardt ist derzeit noch Finanzchef des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson, dieses Amt hat er zum 31. August niedergelegt. Davor war er Finanzvorstand beim Windturbinenbauer Nordex.
/nas/stk
HEIDELBERG (dpa-AFX)
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Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberger Druckmaschinen AG
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