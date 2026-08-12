Heidelberger Druckmaschinen-Aktie fällt: Christoph Burkhard wird neuer Finanzvorstand

Führungswechsel

18.08.26 09:32 Uhr

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Finanzvorstand gefunden.

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,06 Prozent tiefer bei 1,40 Euro.

Der 62-jährige Christoph Burkhard soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie Heidelberger Druckmaschinen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Er folgt Volker Herdin, der dann in den Ruhestand gehen wird. Burkhardt ist derzeit noch Finanzchef des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson, dieses Amt hat er zum 31. August niedergelegt. Davor war er Finanzvorstand beim Windturbinenbauer Nordex.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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