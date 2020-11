Lloyds schnappt sich HSBC-Manager als neuen Chef - Lloyds-Aktie etwas tiefer

Der dort seit 2011 tätige Manager Charlie Nunn soll neuer Lloyds Banking Group -Vorstandschef werden, wie die Bank am Montag in London mitteilte. Der genaue Zeitpunkt seines Starts stehe noch nicht fest. Das müsse mit seinem aktuellen Arbeitgeber noch abgestimmt werden. Im Sommer hatte Lloyds angekündigt, dass der seit 2011 amtierende Chef Horta-Osorio im kommenden Jahr abtreten will. Als Zieldatum war damals ein Wechsel bis Ende Juni vereinbart worden, damit es einen reibungslosen Übergang gibt.

In London verliert die Lloyds-Aktie zeitweise 0,08 Prozent auf 0,3727 GBP.

