Lufthansa-Aktie verliert: Lorenza Maggio wird neue CEO von Brussels Airlines - Flugverbindungen nach Riad und Amman

Führungswechsel

16.07.26 12:25 Uhr

Die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines bekommt eine neue Chefin.

Der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG hat Lorenza Maggio zur neuen CEO von Brussels Airlines berufen, wie die Lufthansa Group mitteilte. Maggio werde neben der Führung der belgischen Fluggesellschaft auch die Funktion der Bevollmächtigten des Vorstands bei der Europäischen Kommission wahrnehmen. Ihre Vorgängerin, Dorothea von Boxberg, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. August 2026.

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Maggio ist seit Januar 2025 Mitglied im Board of Directors von ITA Airways. In ihrer Funktion als Chief Strategy und Integration Officer leitet sie die Integration von ITA in die Lufthansa Group sowie die strategische Weiterentwicklung der Fluggesellschaft.

Der Beschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Board of Directors der SN Airholding. Der Termin für den Wechsel von Maggio von Rom nach Brüssel werde zeitnah festgelegt.

Lufthansa-Fluggesellschaften fliegen im Herbst wieder nach Riad und Amman

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Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group planen im Herbst wieder Flugverbindungen nach Riad sowie Amman. Der Flugverkehr werde schrittweise wieder aufgenommen, teilte der Airline-Konzern mit. Zunächst werde die Kern-Airline Lufthansa ihre Verbindung nach Riad ab 10. September wieder aufnehmen und die saudische Hauptstadt dreimal wöchentlich von Frankfurt aus anfliegen.

Ab dem 15. September werde Ita Airways ihre Flüge von Rom nach Riad wieder aufnehmen und fünfmal wöchentlich bedienen. Ab 2. Oktober schließlich werde Austrian Airlines ihre Verbindungen von Wien nach Amman wieder dreimal wöchentlich anbieten.

Der Konzern teilte weiter mit, er beobachte und bewerte die Lage im Nahen Osten kontinuierlich und stehe hierzu in engem Kontakt mit den Behörden. "Änderungen sind aufgrund der dynamischen Situation möglich und werden entsprechend kommuniziert", hieß es.

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Die Lufthansa-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,15 Prozent auf 9,16 Euro.

DJG/uxd/sha

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