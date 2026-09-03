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Führungswechsel

Lufthansa Technik: Harald Gloy ist neuer CEO - Aktie fester

Lufthansa Technik: Harald Gloy ist neuer CEO - Aktie fester

Die Lufthansa Technik AG bekommt zum 1. Februar nächsten Jahres einen neuen Vorstandschef.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
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Der Aufsichtsrat der Lufthansa-Tochter berief Harald Gloy zum Nachfolger von Sören Stark, der dann in den Ruhestand geht, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Der 54-jährige Wirtschaftsingenieur Gloy ist seit mehr als 25 Jahren bei dem Spezialisten für flugzeugtechnische Dienstleistungen tätig und seit 2022 auch als Chief Operating Officer Mitglied des Vorstandes.

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Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent höher bei 7,75 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

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