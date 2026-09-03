Lufthansa Technik: Harald Gloy ist neuer CEO - Aktie fester

Führungswechsel

04.09.26 12:30 Uhr

Die Lufthansa Technik AG bekommt zum 1. Februar nächsten Jahres einen neuen Vorstandschef.

Der Aufsichtsrat der Lufthansa -Tochter berief Harald Gloy zum Nachfolger von Sören Stark, der dann in den Ruhestand geht, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Der 54-jährige Wirtschaftsingenieur Gloy ist seit mehr als 25 Jahren bei dem Spezialisten für flugzeugtechnische Dienstleistungen tätig und seit 2022 auch als Chief Operating Officer Mitglied des Vorstandes.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung