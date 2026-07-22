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Führungswechsel

Santander-Aktie in Rot: Tom Ranger wird neuer Finanzvorstand in UK

Santander-Aktie in Rot: Tom Ranger wird neuer Finanzvorstand in UK

Santander UK hat Tom Ranger zum Finanzvorstand ernannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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Hintergrund sind Bemühungen von CEO Mahesh Aditya um eine engere Abstimmung der britischen Aktivitäten mit der spanischen Muttergesellschaft. Ranger wird seine Arbeit im Oktober aufnehmen und folgt auf Angel Santodomingo, der die Position seit 2023 innehatte und im Januar eine neue Rolle bei der Banco Santander übernehmen wird.

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Der neue Finanzvorstand gehört zu vier Neubesetzungen im Führungsgremium der britischen Sparte der Bank. Steve Affleck wurde zum Chief Accounting Officer ernannt, während Michael Christodoulides und Inaki Perkins jeweils zum Chief Compliance Officer beziehungsweise Leiter des Bereichs Karten und Zahlungsverkehr berufen wurden.

Ranger war knapp 17 Jahre lang für Santander tätig, bevor er 2024 die Rolle des Finanzvorstands bei dem britischen Regionalinstitut Yorkshire Building Society übernahm. Affleck fungierte zuvor als stellvertretender Finanzvorstand von Santander UK.

Im Handel in Madrid verliert die Santander-Aktie zeitweise 1,52 Prozent auf 11,89 Euro.

DJG/DJN/hab/cln

DOW JONES

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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