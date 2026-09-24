United Internet-Aktie schwächelt: Neuer Finanzvorstand ab November

Führungswechsel

24.09.26 11:50 Uhr

United Internet bekommt im November einen neuen Finanzvorstand.

Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, wird der amtierende Finanzchef Carsten Theurer mit dem Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch ausscheiden. Neuer Finanzvorstand wird ab dem 1. November André Driesen. Als ehemaliger CFO der Drillisch AG und später auch der 1&1 Drillisch AG verfüge er über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Unternehmenssteuerung und M&A, so das Internet-Unternehmen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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