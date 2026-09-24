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Führungswechsel

United Internet-Aktie schwächelt: Neuer Finanzvorstand ab November

United Internet-Aktie schwächelt: Neuer Finanzvorstand ab November

United Internet bekommt im November einen neuen Finanzvorstand.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
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Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, wird der amtierende Finanzchef Carsten Theurer mit dem Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch ausscheiden. Neuer Finanzvorstand wird ab dem 1. November André Driesen. Als ehemaliger CFO der Drillisch AG und später auch der 1&1 Drillisch AG verfüge er über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Unternehmenssteuerung und M&A, so das Internet-Unternehmen.

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Die United Internet-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent tiefer ebi 25,8 Euro.

DJG/brb/ros

DOW JONES

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.08.26 United Internet Kaufen DZ BANK
07.08.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 United Internet Buy UBS AG
24.06.26 United Internet Overweight Barclays Capital
22.05.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG

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