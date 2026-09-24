United Internet-Aktie schwächelt: Neuer Finanzvorstand ab November
United Internet bekommt im November einen neuen Finanzvorstand.
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Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, wird der amtierende Finanzchef Carsten Theurer mit dem Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch ausscheiden. Neuer Finanzvorstand wird ab dem 1. November André Driesen. Als ehemaliger CFO der Drillisch AG und später auch der 1&1 Drillisch AG verfüge er über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Unternehmenssteuerung und M&A, so das Internet-Unternehmen.
Die United Internet-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent tiefer ebi 25,8 Euro.
DJG/brb/ros
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