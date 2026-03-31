Führungswechsel

Paukenschlag nach Börsenschluss: Nach 15 Jahren an der Spitze übergibt Tim Cook das CEO-Amt bei Apple an Hardware-Chef John Ternus.

• Tim Cook tritt zurück

• Ära endet nach 15 Jahren

• Nachfolger steht fest



Bei /aktien/apple-aktie steht ein historischer Wechsel an der Unternehmensspitze bevor. Wie das Unternehmen aus Cupertino bekannt gab, wird John Ternus, der bisherige Senior Vice President für Hardware Engineering, zum 1. September 2026 neuer Chief Executive Officer. Er tritt damit die Nachfolge von Tim Cook an, der nach 15 Jahren an der Spitze des Technologiekonzerns in die Rolle des Executive Chairman des Board of Directors wechselt. Dieser Übergang wurde vom Board of Directors einstimmig verabschiedet und ist das Ergebnis eines langfristig angelegten Nachfolgeplans.

Wer­bung Wer­bung

Tim Cook wechselt in den Aufsichtsrat

Tim Cook wird seine Rolle als CEO noch über den gesamten Sommer hinweg ausüben und dabei eng mit seinem Nachfolger zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. In seiner neuen Funktion als Executive Chairman wird Cook das Unternehmen weiterhin unterstützen und sich insbesondere um den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern weltweit kümmern. In seinem Statement blickte Cook auf eine Ära zurück, in der Apple unter seiner Führung die Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden US-Dollar auf beeindruckende 4 Billionen US-Dollar steigern konnte. Er betonte dabei sein volles Vertrauen in John Ternus, den er als Visionär mit der Seele eines Innovators bezeichnete.

John Ternus übernimmt die Vision

Der künftige CEO John Ternus ist bereits seit dem Jahr 2001 bei Apple tätig und gehört seit 2021 zur obersten Führungsebene. Er hat in seiner Laufbahn maßgeblich an der Entwicklung wegweisender Produkte wie dem iPad, den AirPods sowie zahlreichen Generationen des iPhone und Mac gearbeitet. In seiner ersten Stellungnahme zur Ernennung zeigte sich Ternus demütig und versprach, Apple mit den Werten und der Vision weiterzuführen, die das Unternehmen seit einem halben Jahrhundert definieren. Er betonte die Bedeutung seiner Mentoren Steve Jobs und Tim Cook für seinen beruflichen Werdegang.

Apples Trump-Flüsterer

Unter Cooks Führung stieß Apple unter anderem ins Geschäft mit Computer-Uhren und einer Datenbrille vor und verdiente immer mehr Geld mit Geräten wie iPhones und Mac-Computern. Zuletzt fiel dem 65-Jährigen zu, Kontakte zum Weißen Haus von Präsident Donald Trump zu pflegen. Unter anderem gab es einen gemeinsamen Auftritt, bei dem Cook Trump eine Glas-Plakette mit einem Ständer aus Gold überreichte. Unter den oft liberal eingestellten Apple-Fans gab es einige Kritik dafür.

Wer­bung Wer­bung

Ternus' Nachfolger als Hardware-Chef wird Johny Srouji, der bisher die Chipentwicklung führte. Dank der Entwicklung eigener Halbleiter konnte Apple Intel-Chips aus seinen Mac-Computern verbannen, die dadurch längere Laufzeiten bekamen und auf einer gemeinsamen Plattform mit den iPhones laufen.

Die Apple-Aktie verliert an der NASDAQ nachbörslich 0,87 Prozent auf 270,68 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX