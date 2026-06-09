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FuelCell Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

10.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FuelCell Energy Inc Registered Shs
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FuelCell Energy hat am 08.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,45 USD gegenüber -1,790 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 35,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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