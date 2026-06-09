FuelCell Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Der Umsatz lag bei 35,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,45 USD gegenüber -1,790 USD im Vorjahresquartal verkündet.

FuelCell Energy hat am 08.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In eigener Sache

Übrigens: FuelCell Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FuelCell Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FuelCell Energy

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung