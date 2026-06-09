FuelCell Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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FuelCell Energy hat am 08.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,45 USD gegenüber -1,790 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 35,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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