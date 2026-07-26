Apple-Aktie: Warum der Sprung auf 5 Billionen Dollar in Reichweite ist

Fünf-Billionen-Marke

27.07.26 03:36 Uhr

Nur noch ein kleiner Kurszuwachs trennt Apple von einer Marktkapitalisierung, die bislang nur ein einziger Konzern erreicht hat.

• Apples Wachstum, Aktienrückkäufe und starke Quartalszahlen untermauern die Ambitionen, die Marke von 5 Billionen US-Dollar zu erreichen, wobei das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis die Aktie anfällig macht.

• NVIDIA war im Oktober 2025 das erste Unternehmen, das die 5-Billionen-US-Dollar-Marke erreichte, angetrieben durch den Boom im Bereich Künstliche Intelligenz.

• Apples Marktkapitalisierung ist nur noch wenige Prozent vom Rekord von 5 Billionen US-Dollar entfernt, wobei ein Anstieg um rund zwei Prozent notwendig ist.

Apple braucht nach dem Rekordkurs nur vier Prozent bis 5 Billionen US-Dollar.

NVIDIA knackte die Fünf-Billionen-Marke im Oktober 2025 als erstes Unternehmen.

Erlöswachstum, Aktienrückkäufe und die Quartalszahlen stützen Apples Ambitionen.

Werbung

Die Apple-Aktie ist nach ihrem Rekordschlusskurs von 333,74 US-Dollar am 17. Juli bei der Marktkapitalisierung nur noch einen kleinen Schritt von der Fünf-Billionen-Dollar-Marke entfernt. Einer Modellrechnung zufolge müsste die Aktie auf dieser Basis nur um etwa zwei Prozent auf rund 340 US-Dollar zulegen, damit der iPhone-Hersteller nach NVIDIA zum zweiten Unternehmen der Geschichte mit dieser Marktkapitalisierung wird.

Nächster Meilenstein in Reichweite

Aktuell müsste Apple aufgrund der jüngsten Kursrückgänge jeoch rund 210 Milliarden US-Dollar an Börsenwert hinzugewinnen, um die Schwelle zu erreichen. Denn der Börsenwert beläuft sich derzeit auf rund 4.89 Billionen US-Dollar (Stand: 23.07.2026). Damit ist Apple aktuell das drittwertvollste Unternehmen der Welt, nach dem zrittplatzierten Google-Mutterkonzern Alphabet.

NVIDIA war 2025 der erste Fünf-Billionen-Konzern

Den Meilenstein von 5 Billionen US-Dollar Börsenwert hat bislang nur ein einziges Unternehmen erreicht: NVIDIA kletterte am 29. Oktober 2025 um knapp 3 Prozent auf 207,04 US-Dollar und wurde damit zum ersten Konzern der Geschichte mit dieser Marktkapitalisierung, getrieben vom Boomthema Künstliche Intelligenz und mehreren neuen Unternehmenspartnerschaften.

Werbung

Wachstum und Rückkäufe stützen die Ambitionen

Fundamental spricht einiges für einen Sprung bei Apple: Im zweiten Geschäftsquartal bis 28. März legte der Umsatz des iKonzerns um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 111,2 Milliarden US-Dollar zu, der Gewinn je Aktie kletterte um 22 Prozent. Das Servicegeschäft erzielte mit 31 Milliarden US-Dollar einen Rekordumsatz. Im April genehmigte der Vorstand zudem ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 100 Milliarden US-Dollar, das die Nachfrage nach der Aktie weiter stützen dürfte.

Als nächster Beobachtungspunkt gilt der Bilanzbericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026, den Apple am 30. Juli vorlegt. Ein weiteres Quartal mit zweistelligem Wachstum könnte der Aktie den nötigen Schub für die letzten vier Prozent geben.

Mit einem KGV von etwa 39 ist Apple hoch bewertet, was die Aktie anfällig macht, sollte das Wachstum enttäuschen.

Werbung

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Apple und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.