Apple-Aktie: Warum der Sprung auf 5 Billionen Dollar in Reichweite ist
Nur noch ein kleiner Kurszuwachs trennt Apple von einer Marktkapitalisierung, die bislang nur ein einziger Konzern erreicht hat.
Werte in diesem Artikel
- Apple braucht nach dem Rekordkurs nur vier Prozent bis 5 Billionen US-Dollar.
- NVIDIA knackte die Fünf-Billionen-Marke im Oktober 2025 als erstes Unternehmen.
- Erlöswachstum, Aktienrückkäufe und die Quartalszahlen stützen Apples Ambitionen.
Die Apple-Aktie ist nach ihrem Rekordschlusskurs von 333,74 US-Dollar am 17. Juli bei der Marktkapitalisierung nur noch einen kleinen Schritt von der Fünf-Billionen-Dollar-Marke entfernt. Einer Modellrechnung zufolge müsste die Aktie auf dieser Basis nur um etwa zwei Prozent auf rund 340 US-Dollar zulegen, damit der iPhone-Hersteller nach NVIDIA zum zweiten Unternehmen der Geschichte mit dieser Marktkapitalisierung wird.
Nächster Meilenstein in Reichweite
Aktuell müsste Apple aufgrund der jüngsten Kursrückgänge jeoch rund 210 Milliarden US-Dollar an Börsenwert hinzugewinnen, um die Schwelle zu erreichen. Denn der Börsenwert beläuft sich derzeit auf rund 4.89 Billionen US-Dollar (Stand: 23.07.2026). Damit ist Apple aktuell das drittwertvollste Unternehmen der Welt, nach dem zrittplatzierten Google-Mutterkonzern Alphabet.
NVIDIA war 2025 der erste Fünf-Billionen-Konzern
Den Meilenstein von 5 Billionen US-Dollar Börsenwert hat bislang nur ein einziges Unternehmen erreicht: NVIDIA kletterte am 29. Oktober 2025 um knapp 3 Prozent auf 207,04 US-Dollar und wurde damit zum ersten Konzern der Geschichte mit dieser Marktkapitalisierung, getrieben vom Boomthema Künstliche Intelligenz und mehreren neuen Unternehmenspartnerschaften.
Wachstum und Rückkäufe stützen die Ambitionen
Fundamental spricht einiges für einen Sprung bei Apple: Im zweiten Geschäftsquartal bis 28. März legte der Umsatz des iKonzerns um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 111,2 Milliarden US-Dollar zu, der Gewinn je Aktie kletterte um 22 Prozent. Das Servicegeschäft erzielte mit 31 Milliarden US-Dollar einen Rekordumsatz. Im April genehmigte der Vorstand zudem ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 100 Milliarden US-Dollar, das die Nachfrage nach der Aktie weiter stützen dürfte.
Als nächster Beobachtungspunkt gilt der Bilanzbericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026, den Apple am 30. Juli vorlegt. Ein weiteres Quartal mit zweistelligem Wachstum könnte der Aktie den nötigen Schub für die letzten vier Prozent geben.
Mit einem KGV von etwa 39 ist Apple hoch bewertet, was die Aktie anfällig macht, sollte das Wachstum enttäuschen.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
Anzeige: Apple und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Iakov Filimonov / Shutterstock.com, NoDerog / iStock
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG