Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami

06.09.26 23:54 Uhr

MIAMI (dpa-AFX) - Bei dem Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs ( Amazon ) am Flughafen in Miami im US-Bundesstaat Florida sind nach Behördenangaben fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es auf einer Pressekonferenz./rin/DP/zb

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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