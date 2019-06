Infineon will angeblich Cypress Semiconductor kaufen - größter Zukauf der Unternehmensgeschichte

Nachdem sich der deutsche Chiphersteller bei großen Zukäufen bisher bedeckt gehalten hatte und so auch selbst immer wieder als mögliches Übernahmeziel gehandelt worden war, wolle er jetzt mit der bisher größten Übernahme der rund 20-jährigen Unternehmensgeschichte in die Offensive gehen.

Für knapp 10 Milliarden Dollar (8,9 Mrd Euro) inklusive Schulden wolle sich das DAX-Unternehmen den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor schnappen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag. Infineon kommt nach dem jüngsten Kursrutsch der Aktie selbst auf einen Börsenwert von rund 18 Milliarden Euro. Die Transaktion könnte bereits am Montag bekanntgegeben werden, hieß es.

Den Cypress-Semiconductor-Aktionären sollen dabei 23 bis 24 Dollar je Anteil geboten werden - das wäre ein Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf den Kurs vom Freitagabend. Der Kurs des Papiers hatte bereits in den vergangenen Handelstagen deutlich zugelegt, nachdem Bloomberg über eine mögliche Übernahme des Konzerns berichtet hatte. Ein Sprecher von Cypress Semiconductor wollte die Bloomberg-Informationen nicht kommentieren. Bei Infineon sei vorerst niemand zu erreichen gewesen, hieß es.

Bei einem Gebot von 24 Dollar würden die Cypress-Semiconductor-Aktien mit rund 8,8 Milliarden Dollar bewertet - dazu kommen noch die Schulden, so dass der US-Konzern bei einer Offerte in dieser Höhe auf eine Bewertung von rund 10 Milliarden Dollar käme. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren unter anderem dank einer Übernahme stark gewachsen. 2018 setzte Cypress-Semiconductor rund 2,5 Milliarden Dollar (2,2 Mrd Euro) um und verdiente dabei 355 Millionen Dollar.

Infineon kam im Geschäftsjahr 2017/18 auf einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro - der Gewinn lag bei 1,1 Milliarden Euro. Für Infineon wäre es die mit Abstand größte Akquisition der rund 20-jährigen Unternehmensgeschichte - bisher ist das der rund drei Milliarden Dollar teure Kauf des US-Unternehmens International Rectifier, der Anfang 2015 abgeschlossen wurde. 2016 wollte Infineon die Cree-Tochter Wolfspeed für 850 Millionen Dollar übernehmen, scheiterte allerdings am Widerstand der US-Regierung wegen Sicherheitsbedenken.

