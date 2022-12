BioNTech-Aktie gibt ab: COVID-Impfstoff von BioNTech in China eingetroffen

Das Mainzer Pharmaunternehmen und sein chinesischer Partner Fosun würden rund 11.500 Dosen des mRNA-Impfstoffs zur Verfügung stellen, teilte BioNTech am Donnerstag mit.

"Wir danken der chinesischen und der deutschen Regierung für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihre gemeinsamen Bemühungen bei der Versorgung der in China lebenden Deutschen mit unseren monovalenten und den an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten mRNA-COVID-19-Impfstoffen", sagte BioNTech-Vorstand Sean Marett. Er sprach von einem Meilenstein für BioNTech und Fosun und auch im Kampf gegen die Pandemie. Die Impfstoffdosen werden voraussichtlich in Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenyang und Chengdu erhältlich sein.

Die chinesische Regierung hatte die Bundesregierung zuvor in einer sogenannten Verbalnote unterrichtet, dass der Impfstoff von BioNTech an Deutsche verabreicht werden dürfe, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin bekannt gab. Eine allgemeine Zulassung für das Vakzin des deutschen Herstellers gibt es in China noch nicht. Nach Angaben Hebestreits halten sich 20.000 Deutsche in China auf. Nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping seine Null-COVID-Politik aufgegeben und die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus gestoppt hat, wird das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern von einer massiven Corona-Welle erfasst.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte bereits vor der chinesischen Kehrtwende in der Corona-Politik bei seinem Peking-Besuch Anfang November grundsätzlich grünes Licht für die Impfung von in China lebenden Ausländer mit BioNTech bekommen. Die jetzt erteilte Zulassung betrifft zunächst aber nur Deutsche.

Die BioNTech-Aktie verliert im US-Handel am Donnerstag zeitweise um 0,79 Prozent auf 176,74 US-Dollar.

