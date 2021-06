Für Juni keine Änderungen in EuroStoxx und Stoxx 50 erwartet

NEW YORK/PARIS (dpa-AFX) - Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) und dem Stoxx Europe 50 dürfte vorerst alles beim Alten bleiben. Index-Experten rechnen zur außerordentlichen Überprüfung am 1. Juni durch den Index-Anbieter Qontigo, einer Deutsche-Börse-Tochter, nicht mit Änderungen. Erst wieder zur regulären Überprüfung im September könnte es ein Stühlerücken geben und unter anderem womöglich die Deutsche Post als neuntes deutsches Unternehmen in den währungsgemischten Stoxx 50 einziehen, wie die Analysten der Societe Generale (SogGen) als auch JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta kürzlich ermittelt haben.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/he