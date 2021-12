Für neun von zehn Versicherern in Europa ist bessere Kundenerfahrung Top-Treiber der digitalen Transformation

Die Nachfrage nach besseren Kundenerlebnissen ist der Haupttreiber für die digitale Transformation in der europäischen Versicherungswirtschaft. Doch parallel zum Fortgang der Digitalisierung nehmen auch die Sicherheitsprobleme stark zu. Dies berichten europäische Versicherer in der zweiten Umfrage "ISG Pulse Check – State of the European Insurance Industry”, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, jährlich durchführt.

87 Prozent der Befragten nannten die Verbesserung des Kundenerlebnisses als oberste Priorität bei der Planung von Initiativen zur digitalen Transformation, wobei der Schwerpunkt auf "Mobile-first"- und plattformbasierten Lösungen liegt, die in der Kundenakquise und -verwaltung eingesetzt werden. Weitere zentrale Anwendungsfelder sind die Personalisierung von Produkten und Angeboten sowie die Vereinfachung von Kundenkontaktpunkten wie etwa im Schadens- und Dokumentenmanagement.

Die Umfrageergebnisse zeigen auch, dass der Übergang zu internetbasierten Geschäftsprozessen mit einer Zunahme der Sicherheitsschwachstellen einhergeht. 42 Prozent der Befragten berichten von stark steigenden Sicherheitsrisiken, die von unzureichend gesicherten Kunden- und Arbeitsplatzlösungen ausgehen. Die Demokratisierung der IT und die Einführung von Remote-Arbeitsmodellen haben die Risiken weiter erhöht.

Im Rahmen der ISG-Studie "Pulse Check – State of the European Insurance Industry", die im dritten Quartal 2021 gefördert von Hexaware Technologies durchgeführt wurde, wurden 210 Führungskräfte aus Wirtschaft und IT in europäischen Versicherungsunternehmen befragt.

Weitere Treiber der digitalen Transformation sind der steigende Wettbewerbsdruck, der von 77 Prozent der Befragten genannt wurde, sowie die schnellere Reaktion auf neue Marktanforderungen, die von 75 Prozent der Befragten angeführt wurde.

"Der Weg zu einer allumfassenden Kundenorientierung ist unumkehrbar", sagt Johanna von Geyr, , Partnerin und ISG EMEA Lead Insurance. "Versicherungsunternehmen - wie Unternehmen aller Art - erkennen die Notwendigkeit, Produkte und Geschäftsprozesse weiter zu vereinfachen, um bestehende Kunden zu binden und wettbewerbsfähig zu bleiben.”

"Dieser Trend wird den Druck auf die IT-Abteilungen erhöhen, Altsysteme zu ersetzen, die Anwendungslandschaft zu modernisieren und Ressourcen für die Entwicklung neuer Fähigkeiten, ein besseres Risikomanagement und den Übergang zur Plattformökonomie freizusetzen", fügte sie hinzu.

Angesichts der Tatsache, dass Insurtechs und andere digitale Wettbewerber auf dem Markt Fuß fassen werden, sind Europas Versicherer überzeugt, dass der Ausbau ihres Plattformgeschäfts oberste Priorität hat. Von den Befragten gaben 43 Prozent an, dass sie ihre Online-Präsenz zu einem Direktvertriebskanal ausbauen werden, mit entsprechendem Interesse an mobilen Apps (42 Prozent), Marketing über thematische Plattformen (37 Prozent) und digitalen Zahlungen (34 Prozent).

45 Prozent der Befragten sahen in der Ausweitung ihres Plattformgeschäfts eine effiziente Möglichkeit, ein umfassenderes Verständnis der Kundenbedürfnisse zu erlangen und dieses Marktwissen zu nutzen, um neue Möglichkeiten der Wertschöpfung zu erschließen.

Da eine wachsende Anwendungslandschaft zu mehr Cyber-Risiken führt, planen die Versicherer, in Zukunft mehr Mittel für Cybersicherheit auszugeben, sagt von Geyr unter Berufung auf die Ergebnisse der Umfrage. "Mehr als 40 Prozent der von uns befragten europäischen Versicherer werden voraussichtlich ihre Investitionen in IT-Sicherheitstechnologien erhöhen", so von Geyr. "Wir gehen davon aus, dass der Cybersecurity-Markt in den nächsten Quartalen ein entsprechendes Wachstum erfahren wird."

Von Geyr wies darauf hin, dass die Zunahme von Cyberverletzungen den Versicherern auch die Möglichkeit bietet, ihren Kunden mit einer erweiterten Cyberdeckung und einem ganzheitlichen Risikomanagement-Ansatz zu einer höheren Cyber-Resilienz zu helfen. Einige Versicherer bündeln Cyber-Deckungen mit Funktionen wie Cyber-Risiko-Reporting, Sicherheitsschulungen und Risikoberatung.

Um ihre digitalen Fähigkeiten zu erweitern, äußerten 46 Prozent der Befragten den Wunsch, mehr qualifizierte Mitarbeiter einzustellen, insbesondere in den Bereichen Datenanalyse (42 Prozent) und Cybersicherheit (40 Prozent). Zudem gaben 34 Prozent der Befragten an, dass sie geeignete IT-Dienstleister suchen.

"Die meisten Befragten sind der Ansicht, dass die Vorteile der Digitalisierung, wie zum Beispiel Kostensenkungen und Agilitätsgewinne, die Risiken bei weitem überwiegen", so von Geyr. "Der Einzug der Millennials als Kunden, der zunehmende Wettbewerb, der anhaltende Druck auf die Margen und das sich weiter verschärfende regulatorische Umfeld haben eine Landschaft geschaffen, in der nur agile, datengesteuerte und digital-affine Versicherer überleben werden. Um diesen veränderten Marktbedingungen gerecht zu werden, richten Versicherungsunternehmen ihre Geschäftsabläufe auf eine "Online-First"-Kundenbindungsstrategie aus."

Die Studie "Pulse Check – State of the European Insurance Industry 2021" ist auf dieser Website verfügbar.

