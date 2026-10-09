Fuji: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,21 JPY je Aktie vermeldet.

Fuji hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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