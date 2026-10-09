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Fuji: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

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Fuji Co Ltd
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Fuji hat am 08.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,21 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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