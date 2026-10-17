Fujian Highton Development A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Fujian Highton Development A hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 75,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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