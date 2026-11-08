Fujiyama Power Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

08.11.26 06:35 Uhr

Fujiyama Power Systems lud am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 4,33 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fujiyama Power Systems 2,25 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 130,11 Prozent auf 13,07 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,00 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 9,73 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion Finanzen.net