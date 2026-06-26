Full Circle Lithium stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,72 Prozent auf 0,1 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Full Circle Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Full Circle Lithium hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Full Circle Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Full Circle Lithium

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung