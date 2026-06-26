Full Circle Lithium stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Full Circle Lithium hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Full Circle Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,72 Prozent auf 0,1 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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