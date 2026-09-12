FUNDINNO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

12.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 309,4 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 62,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 834,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,68 JPY. Im Vorjahresquartal waren 11,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

FUNDINNO hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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