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Funke Mediengruppe schafft neue Beraterfunktion für Regionalmedien

ESSEN (dpa-AFX) - Die Funke Mediengruppe schafft im Zuge der Neuorganisation ihrer Regionalzeitungen eine weitere Führungsfunktion. Jost Lübben übernimmt ab Januar 2027 die neu geschaffene Position des "Chief Editorial Advisor", wie das Unternehmen mitteilte. Er soll die künftigen Publisher der Regionalmedien bei der digitalen Transformation beraten und den Wandel in den Redaktionen vorantreiben. Lübben bleibe zugleich Chefredakteur der "Westfalenpost" und der "Westfälischen Rundschau".

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Funke führt zum Jahresbeginn 2027 an fünf Standorten sogenannte Publisher ein. Diese übernehmen künftig sowohl die publizistische als auch die wirtschaftliche Verantwortung für die digitale Entwicklung der jeweiligen Zeitungstitel und führen die Chefredaktionen. Mit der neuen Struktur will der Konzern Entscheidungswege verkürzen und das digitale Wachstum beschleunigen. Langfristiges Ziel ist es, den regionalen Journalismus allein aus digitalen Erlösen zu finanzieren.

Lübben soll den Angaben zufolge die Publisher standortübergreifend beraten und sich zugleich für die redaktionelle Unabhängigkeit einsetzen. Die Entscheidungen bleiben nach Angaben des Unternehmens bei den jeweiligen Publishern. Funke-Konzerngeschäftsführer Christoph Rüth bezeichnete Lübben als erfahrenen Chefredakteur, der die digitale Transformation bereits erfolgreich vorantreibe./svv/DP/men

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