FURUSATO Maruka: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
FURUSATO Maruka hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,75 JPY, nach 16,75 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41,99 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FURUSATO Maruka einen Umsatz von 37,44 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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