Fusemachines präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Fusemachines hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber -6,790 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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