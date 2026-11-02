Tesla-Aktie: Warum BofA bei Fusion mit SpaceX Chancen sieht und Peking bremsen könnte

Fusion mit Prämienfantasie

02.11.26 09:09 Uhr

Die Bank of America sieht für Tesla-Aktionäre zusätzliches Aufwärtspotenzial in einer SpaceX-Fusion, doch reicht das gegen die Hürden in China und bei der Abstimmung?

• Musks Stimmrechte und die Abstimmungsregeln sind entscheidend für die Zustimmung, wobei die Beteiligung vieler Aktionäre und die geopolitischen Risiken den Weg zur Fusion beeinflussen.

• Das chinesische Werk in Shanghai stellt ein zentrales Risiko dar, da es etwa die Hälfte der weltweiten Produktion ausmacht und unter den Einfluss eines US-Verteidigungsunternehmens geraten könnte.

• Ein Zusammenschluss von Tesla und SpaceX könnte den Aktionären zusätzlichen Wert bieten, wobei die Prämie auf den neuen Anteilen eine entscheidende Rolle spielt.

Prämie könnte den Tesla-Aktionären mehr Anteile am Konzern sichern

Shanghai-Werk macht China zum heikelsten Punkt des möglichen Deals

Musks Stimmrechte und die Abstimmungsregeln prägen den Weg zur Zustimmung

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Ein Zusammenschluss von Tesla und SpaceX könnte für Tesla-Aktionäre zusätzliches Aufwärtspotenzial bieten, schrieb die Bank of America in einer Studie. Zugleich nennt sie China als zentrales regulatorisches Risiko.

Tesla-Aktie: Prämie als Schlüsselfrage

Beide Konzerne haben Sonderausschüsse gebildet, um eine mögliche Transaktion zu prüfen. Musk bestätigte das im SpaceX-Ergebnisanruf am Dienstag, den 20. Oktober. Die Konditionen sind laut Bank of America bislang nicht vereinbart, ein Abschluss ist nicht sicher.

Als logische Struktur sieht die Bank eine reine Aktientransaktion, bei der SpaceX Tesla übernimmt und die Tesla-Aktionäre neue SpaceX-Aktien erhalten. Entscheidend sei, ob der Tesla-Ausschuss eine Prämie aushandelt. Das halten die Analysten angesichts des Momentums im Automobilgeschäft und des bevorstehenden Wendepunkts beim Robotaxi für wahrscheinlich. Ohne Prämie ergäben sich in der Rechnung von Analyst Alexander Perry rund 374 US-Dollar je Tesla-Aktie, bei 30 Prozent Prämie rund 486 US-Dollar, auf Basis der Schlusskurse vom 20. Oktober.

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Die Spanne zeigt, wie stark der Wert für Tesla-Aktionäre an der Verhandlung hängt. Die Bank bestätigte zugleich ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 460 US-Dollar. Die Fusionsfantasie ergänzt damit ihre Sicht auf das Robotaxi-Geschäft, das ein wesentlicher Gewinntreiber werden soll.

China und Shanghai als Risikofaktor

Im Tesla-Werk in Shanghai entsteht laut Bank of America rund die Hälfte der weltweiten Fahrzeugproduktion. Genau das macht China zum zentralen Risiko, weil das Werk unter die Kontrolle eines bedeutenden US-Rüstungsunternehmens käme. Die Bank erwartet deshalb eine Brandmauer, die Daten und Personal von Tesla China vom Verteidigungsgeschäft von SpaceX trennt, nach dem Vorbild von Airbus und Honeywell.

JPMorgan sieht die Freigabe in China in einer Studie von Analyst Rajat Gupta vom 21. Oktober als deutlich größere Hürde als die Zustimmung der Aktionäre. Als Lösung skizziert er ein chinesisches Konsortium, das mehr als 50 Prozent an Tesla China hält, während Tesla über Lizenzen mitverdient. In seiner Bewertung der Einzelteile macht China nur rund 10 Prozent aus.

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Damit sehen zwei Häuser dasselbe Kernrisiko, schlagen aber unterschiedliche Lösungen vor. Die Prämienrechnung trägt nur, wenn Peking den Weg freimacht.

Musks Stimmrechte und die Abstimmungshürde

Eine Übernahme müsste von der Mehrheit aller ausstehenden Tesla-Aktien genehmigt werden, wobei Enthaltungen und Broker Non-Votes als Gegenstimmen zählen. Musk nannte die Abstimmung im SpaceX-Call eine ziemlich hohe Hürde, sieht aber viel Sinn in einer Kombination. Als Warnsignal verweist die Bank auf 2025: Ein Antrag zu einer xAI-Investition scheiterte trotz mehr Ja- als Nein-Stimmen an 473 Millionen Enthaltungen.

Musk würde selbst bei 20 bis 30 Prozent Aufschlag am fusionierten Unternehmen mehr als 50 Prozent der Stimmrechte halten. Strategische Vorteile liegen laut der Bank vor allem im KI-Bereich, besonders beim gemeinsamen Chipprojekt Terafab, für das Musk langfristig mit Kosten von mehr als 100 Milliarden US-Dollar rechnet.

Für Anleger heißt das: Die Zustimmung hängt an der Beteiligung vieler Aktionäre, nicht allein an Musks Gewicht.

Als nächster wichtiger Punkt gilt, ob Tesla oder SpaceX die Verhandlungen offiziell bestätigen und Konditionen nennen. Die Hauptversammlung am 3. Dezember 2026 enthält bislang keine Fusionsabstimmung.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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