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Fusion vom Tisch?

Rückenwind aus den USA: Deutsche Telekom-Aktie legt nach News zu T-Mobile US kräftig zu

Rückenwind aus den USA: Deutsche Telekom-Aktie legt nach News zu T-Mobile US kräftig zu

Für die Papiere der Deutschen Telekom geht es am Montag klar aufwärts. Das sind die Gründe.

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Die Aktien der Deutsche Telekom präsentieren sich am Montag via XETRA mit einem Kursgewinn von 2,95 Prozent bei 27,55 Euro sehr fest. Händler verwiesen auf einen Bericht des US-Nachrichtenportals Semafor, wonach die US-Tochter T-Mobile US die Pläne für eine mögliche Fusion mit der Telekom nicht länger unterstützen will.

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Ein solcher Deal sei am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen, sagte ein Börsianer. Insofern sei die Nachricht positiv für die Deutsche-Telekom-Aktien zu werten. Die T-Mobile-US-Anteile gaben vorbörslich leicht nach.

Die T-Aktien versuchen mit dem aktuellen Zuwachs wieder an ihr Zwischenhoch von Mitte der vergangenen Woche bei 27,82 Euro heranzukommen, mit dem sie den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht hatten. Im Juli hatten sich die Papiere nach ihrem Ende Juni markierten Jahrestief deutlich erholt.

Die Deutsche Telekom hält aktuell etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile-US-Anteile. Das US-Mobilfunkunternehmen kommt derzeit auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 160 Milliarden Euro. Das Paket, das die Telekom hält, ist damit fast 90 Milliarden Euro wert. Die Telekom selbst kommt wiederum aktuell auf etwas mehr als 130 Milliarden Euro.

/ajx/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

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28.07.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
27.07.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG