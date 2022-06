Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fusionen & Übernahmen

Fusion von Burkhalter Holding AG mit poenina holding ag erfolgreich vollzogen



30.06.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nachdem die Generalversammlungen der beiden Gesellschaften den entsprechenden Anträgen im Mai 2022 zugestimmt haben, ist die Fusion der Burkhalter Holding AG mit der poenina holding ag und die damit einhergehende Kapitalerhöhung mit dem gestrigen Handelsregistereintrag erfolgt. Die neuen Aktien werden heute erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Durch die gestrige Kapitalerhöhung steigt das Aktienkapital von Burkhalter um 4'227'466 Namenaktien von je CHF 0.04 Nennwert auf neu 10'225'615 Namenaktien an, was einem Aktienkapital von CHF 409'024.60 entspricht. Basierend auf dem Aktienkurs vom 29. Juni 2022 erhöht sich die Marktkapitalisierung auf rund CHF 700 Mio. Die Zürcher Kantonalbank hat die Fusion als Lead Manager begleitet. Burkhalter und Poenina erzielten im vergangenen Geschäftsjahr auf pro forma-Basis gemeinsam einen Betriebsertrag von rund CHF 930 Mio., einen EBIT von rund CHF 50 Mio. sowie einen Gewinn von rund CHF 41 Mio. Für weitere Angaben zur Fusion wird auf den heute veröffentlichten Prospekt verwiesen: www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen «Durch die Fusion mit der poenina holding ag wurden wir vom Elektrotechnik- zum Gebäudetechnikunternehmen. Als solches ist es unser langfristiges Ziel, einen Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes zu leisten und die Energieeffizienz im Schweizer Gebäudepark auszubauen», so Gaudenz F. Domenig, Verwaltungsratspräsident der Burkhalter Gruppe. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Medienkontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Kommunikation, Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung