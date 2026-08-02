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Fusion von T-Mobile US und Deutsche Telekom gerät ins Stocken - Bericht

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DOW JONES--Führungskräfte von T-Mobile US haben ihrem Mehrheitsaktionär Deutsche Telekom laut einem Medienbericht mitgeteilt, dass sie eine 300 Milliarden US-Dollar schwere Fusion der beiden Unternehmen nicht mehr unterstützen. Als Gründe nannten sie Bedenken von Aktionären sowie potenzielle regulatorische Hürden, wie die Nachrichtenplattform Semaphore unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

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Einige der Minderheitsaktionäre von T-Mobile US, im Allgemeinen große institutionelle Investoren, hätten dem Unternehmen mitgeteilt, dass sie sich einer Fusion mit der Deutschen Telekom entgegenstellen würden. Der deutsche DAX-Konzern wächst langsamer als seine amerikanische Tochtergesellschaft.

Ein Sprecher der Deutschen Telekom lehnte auf Nachfrage von Dow Jones eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Bei T-Mobile US war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Gegenüber Semaphore wollte ein Sprecher von T-Mobile US keinen Kommentar zu dem Bericht abgeben. Das US-Finanzministerium war zunächst nicht zu erreichen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 04:51 ET (08:51 GMT)

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24.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG