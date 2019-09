Mediaset beschränkt Vivendi-Einfluss auf Hauptversammlung

Allerdings verhindert Mediaset die Abstimmung des Treuhänders Simon Fiduciaria, bei dem der größte Teil der Vivendi -Stimmrechte liegen. Um bei Mediaset die geplante Fusion der italienischen und spanischen Geschäfte unter dem Dach der niederländischen Holding Media for Europe zu verhindern - um die geht es auf dem Aktionärstreffen -, müsste Vivendi auf der Hauptversammlung eine Mehrheit bekommen. Vivendi, der zweitgrößte Mediaset-Aktionär nach der Fininvest Holding der Familie Berlusconi, hat angekündigt, gegen den Zusammenschluss stimmen zu wollen.

Mediaset teilte am Mittwoch mit, dass das Mediaset-Board keine Einwände gegen Vivendis Ersuchen um Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung habe. Allerdings hinderte Mediaset Simon Fiduciaria daran, an der Abstimmung teilzunehmen.

Am Mittwoch stimmen Mediaset-Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den vorgeschlagenen Zusammenschluss von Mediaset und Mediaset Espana Comunication SA sowie die Gründung der niederländischen Holding Media for Europe NV ab. In der geplanten neuen Struktur haben Minderheitsaktionäre künftig kaum mehr Mitspracherechte.

Vivendi teilte am Mittwoch mit, der Konzern bedaure Mediasets Entscheidung, dass Simon Fiduciaria nicht abstimmen dürfe. "Mediaset missachtet die grundlegendsten Aktionärsrechte und Prinzipien der Corporate Governance mit dem einzigen Ziel, Fininvest zu bevorzugen, ohne eine Prämie für Minderheiten anzuerkennen", teilte Vivendi mit.

Mediaset wird von der Familie des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi über deren Holding Fininvest SpA kontrolliert, die gut 44 Prozent der Aktien und knapp 46 Prozent der Stimmrechte hält. Vivendi ist der zweitgrößte Aktionär. Direkt hält Vivendi laut Mediaset 9,61 Prozent der Aktien und 9,98 Prozent der Stimmrechte. Weitere 19,19 Prozent der Vivendi-Aktien und 19,94 Prozent der Stimmrechte liegen bei dem Treuhandfonds Simon Fiduciaria, an den Vivendi im April 2018 einen Teil der Aktien übertragen hatte.

Von Pietro Lombardi

MAILAND (Dow Jones)

