DAX 25.503 -1,2%ESt50 6.334 -1,0%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,25 -1,8%Nas 25.766 -1,4%Bitcoin 55.382 -1,0%Euro 1,1435 -0,1%Öl 73,7 +2,4%Gold 4.151 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Fusionskontrollverfahren

Zurich-Aktie gesucht: EU-Genehmigung für Beazley-Kauf

Zurich-Aktie gesucht: EU-Genehmigung für Beazley-Kauf

Die Versicherungsgruppe Zurich hat von der EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zurich Insurance AG (Zürich)
666.00 EUR 2.60 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Behörde hat den Erwerb von Beazley durch die Zurich im Zuge des in den letzten Wochen durchgeführten, vereinfachten Fusionskontrollverfahrens genehmigt, wie sie am Dienstag mitteilte. Das Vorhaben werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, da die beiden Unternehmen nach der geplanten Transaktion mit den betroffenen Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in der EU nur über begrenzte Marktpositionen verfügten, hieß es.

Werbung

Im März hatte die Zurich für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in der Höhe von insgesamt knapp elf Milliarden US-Dollar abgegeben. Die Beazley-Aktionäre hatten im April dem Zurich-Angebot zugestimmt. Mit Beazley will Zurich zu einem weltweit führenden Spezialversicherer in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufsteigen.

Der Kauf soll laut früheren Angaben noch im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden. Noch fehlen dazu weitere behördliche Genehmigungen, unter anderem aus der Schweiz und aus Großbritannien. Darüber hinaus ist auch die gerichtliche Bestätigung des "Scheme of Arrangement" durch ein dafür zuständiges britisches Gericht erforderlich.

Die Zurich-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,59 Prozent höher bei 614,60 Franken.

/mk/tp/AWP/jha

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Zurich Gruppe Deutschland

Aktuelle Zurich Insurance Aktie News

Werbung

Zurich Insurance Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
15.06.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.