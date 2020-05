Serie A braucht dringend Geld: Steigen Finanzinvestoren in die italienische Fußball-Liga ein?

Seit Wochen rollt in Europas Top-Ligen kein Ball mehr. Während in Deutschland die Bundesliga an diesem Wochenende wieder beginnt, gibt es in anderen Ländern noch keinen Starttermin für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Nicht nur für Fußball-Fans sind das gerade schwere Zeiten, sondern auch für die Vereine sind die wegbrechenden Einnahmen eine echte Katastrophe.

Investoren verhandeln über Einstieg

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg und der Zeitung Financial Times verhandeln CVC Capital Partners und die Blackstone Group nun über eine Beteiligungen an der italienischen Fußball-Liga Serie A. Schätzungen zufolge belaufen sich die Einnahmeverluste der ersten Fußball-Liga in Italien durch den Corona-Lockdown auf mindestens 600 Millionen Euro, gleichzeitig sitzen die Klubs auf einem Schuldenberg von mehr als 3,9 Milliarden Euro.

Laut Bloomberg soll CVC Capital Partners bereit sein, 20 Prozent der italienischen Liga für zwei Milliarden Euro zu erwerben. Damit würde sich die Gesamtbewertung der Serie A auf zehn Milliarden Euro belaufen. CVC könnte sich damit die Übertragungsrechte der Serie A für einen Zeitraum von zehn Jahren ab 2021 sichern.

Unabhängig davon verhandelt Blackstone über eine Kreditvergabe an italienische Vereine, um die durch den Shutdown entstandenen Kosten zu decken. Laut Il Sole 24 Ore soll es bei den Verhandlungen um ein Darlehen in Höhe von rund 100 Millionen Euro gehen. Die Verhandlungen sollen sich aber in einem frühen Stadium befinden. Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters reagierte Blackstone hingegen nicht.

Lukratives Geschäft mit Übertragungsrechten

Für die europäischen Vereine ist der Verkauf von Fernseh-Übertragungsrechten die wichtigste Einnahmequelle. Allein für die Bundesliga zahlen Sky & Co. pro Saison gerade rund 1,16 Milliarden Euro und sorgen damit für gut 30 Prozent des Gesamtumsatzes.

In Italien sorgen die inländischen Live-Rechte für einen Geldregen von 973 Millionen Euro pro Saison. Für die internationalen Übertragungsrechte bezahlt die International Management Group (IMG) außerdem noch einmal etwas mehr als 380 Millionen Euro pro Saison.

Noch ist unklar, wie bei einem möglichen Ende der laufenden Saison mit den Zahlungen für die Fernsehrechte umgegangen wird. Für die italienischen Vereine wäre ein Wegbrechen dieser Einnahmen eine Katastrophe und würde für schwere finanzielle Turbulenzen bei vielen Klubs führen.

