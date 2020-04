Fußball-Bundesliga lässt Neustart offen - TV-Sender zahlen

München (Reuters) - Der Zeitpunkt für einen Neustart der Fußball-Bundesliga bleibt offen.

Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), Christian Seifert, sagte am Donnerstag, das zu bestimmen, sei Sache der Politik. "Wenn das Signal bis zum 9. Mai kommt, werden wir am 9. Mai bereit sein." Aber auch eine spätere Wiederaufnahme der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit sei möglich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie die Ministerpräsidenten Markus Söder und Armin Laschet hatten in den vergangenen Tagen signalisiert, dass die Bundesliga mit einem Hygiene-Konzept zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus ohne Zuschauer bald wieder spielen könne. "Das ist für einige Klubs die wirtschaftliche Rettung", sagte Seifert.

Damit nicht einigen der 36 Klubs der 1. und 2. Liga vorher das Geld ausgeht, sind die Fernsehsender - allen voran der Pay-TV-Sender Sky - bereit, die ausstehenden Raten für die Übertragungsrechte noch im Mai auszuzahlen, wie Seifert sagte. Er habe mit allen Medienpartnern - mit einer Ausnahme - entsprechende Vereinbarungen getroffen.