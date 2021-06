Fußball im ZDF dominiert Fernsehabend - ARD kontert mit 'Donna Leon'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fußball-Europameisterschaft hat am Samstag den Fernsehabend dominiert. Im Schnitt 8,13 Millionen Menschen schauten ab 21.30 Uhr das Spiel zwischen Belgien und Russland (3:0), was dem ZDF einen Marktanteil von 31,3 Prozent einbrachte. Am ehesten konnte sich dagegen Das Erste behaupten, wo 3,81 Millionen ab 20.15 Uhr eine alte Folge von "Donna Leon" sahen (14,3 Prozent). Eine im Anschluss gezeigte weitere "Donna Leon"-Episode kam auf 3,23 Millionen und 13 Prozent.

Für RTL und die Comedyshow "Sascha Grammel live!" entschieden sich am Samstagabend 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (5,3 Prozent), für Vox und den Katastrophenfilm "Deep Impact" 1,04 Millionen (3,9 Prozent), für ProSieben und die Komödie "Verrückt nach Fixi" 870 000 (3,2 Prozent) und für Sat.1 und den Animationsfilm "Ice Age 4 - Voll verschoben" 860 000 (3,2 Prozent).

Bei RTLzwei mit "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" waren es 500 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,6 Prozent) und bei Kabel eins mit einer ab 20.15 Uhr gezeigten Episode der Actionserie "MacGyver" 480 000 (1,9 Prozent)./kie/DP/zb