Fußball-Weltmeisterschaft

Schon in der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft verzeichnet die Deutsche Telekom bei ihren Übertragungen Rekordwerte.

36 Millionen Menschen haben in den ersten sieben Turniertagen die Gruppenspiele der WM auf den drei MagentaTV-Kanälen verfolgt, wie der Konzern mitteilte.

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Den Bestwert erzielte bisher das Spiel Frankreich gegen Senegal mit in der Spitze 6,5 Millionen Zuschauern. Keine Partie des Pay-TV-Senders bei den bisherigen Turnieren mit MagentaTV-Übertragungen erreichte mehr Menschen.

Topwerte für Deutschland-Spiel bei der ARD

Die Werte sind allerdings nicht direkt mit den Zahlen der AGF Videoforschung vergleichbar, die unter anderem die Reichweiten von ARD und ZDF misst. Die Topquote des laufenden Turniers erzielte bisher das Erste: Das 7:1 des deutschen Teams gegen Curaçao verfolgten nach AGF-Angaben durchschnittlich 23,427 Millionen Menschen, der Marktanteil lag bei 70,2 Prozent.

"Das war unterm Strich die beste Woche, die wir bei MagentaTV jemals hatten", sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Die WM übertrifft unsere Erwartungen in jeglicher Hinsicht." Die Telekom habe im Vergleich zur EM in Deutschland vor zwei Jahren mehr als doppelt so viele Abonnements für ihren Pay-TV-Sender verkauft, sagte er, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

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Die Telekom hat die kompletten WM-Rechte vom Weltverband FIFA erworben und ein großes Paket an ARD und ZDF sublizenziert. Das Unternehmen zeigt über MagentaTV als einziger alle 104 Spiele des Turniers live, davon 44 exklusiv.

Die Telekom-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent fester bei 27,09 Euro.

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BERLIN (dpa-AFX)