Fußball-WM hilft Carlsberg auf die Sprünge - Gewinnziel angehoben

Auch der Start ins dritte Quartal sei gut gelungen, erklärte Konzernchef Cees't Hart am Donnerstag. Das stimme ihn für das Gesamtjahr zuversichtlicher. Die weltweit drittgrößte Brauerei hinter Anheuser Busch InBev und Heineken erwartet nun einen Anstieg des operativen Ergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich statt im mittleren einstelligen Bereich.

Hart geht zudem davon aus, dass die Nettogewinne aus dem Kostensenkungsprogramm die bisher erwarteten 2,3 Milliarden Dänische Kronen überschreiten werden. Im ersten Halbjahr verbuchte der Konzern bei einem Umsatzrückgang um 0,7 Prozent auf 30,97 Milliarden Kronen (4,15 Milliarden Euro) einen Anstieg des Nettogewinns um 7,2 Prozent auf 2,47 Milliarden Kronen.

An der Börse konnte Carlsberg damit punkten: Die Aktien notierten rund vier Prozent höher. "Was die Gewinne anhebt, ist, dass sie teurere Biere verkauft haben. Sie haben wirklich gutes Wachstum bei Premium- und alkoholfreien Bieren, was sehr positiv ist", sagte Sydbank-Analyst Morten Imsgard.

Kopenhagen (Reuters)

Bildquellen: eskay / Shutterstock.com