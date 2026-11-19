Future FinTech Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -21,120 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 83,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net