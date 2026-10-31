FutureGen Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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FutureGen Industries veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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