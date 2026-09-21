Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Futures – standardisierte Terminkontrakte – gelten für viele als Königsdisziplin des aktiven Handels. Sie öffnen den direkten Draht zu den großen Terminmärkten: transparent, börsengehandelt und mit hoher Liquidität. Auf der FINANCE26 in Frankfurt am Main stehen am 25. und 26. September 2026 genau diese Märkte im Mittelpunkt – und mit ihnen das Wissen, das man für den Einstieg wie für den Feinschliff braucht.

Was Futures für Trader attraktiv macht, ist die Kombination aus zentraler Preisbildung an der Börse, standardisierten Kontrakten und großer Markttiefe. Gleichzeitig verlangen sie Disziplin und ein solides Verständnis von Kontraktspezifikationen, Margin und Rollover. Die Messe macht dieses Wissen zugänglich – kompakt, praxisnah und kostenlos, egal ob man gerade erst startet oder bereits Erfahrung mitbringt.

Praxiswissen in Raum 1 – Bulle & Bär

Als eines der Highlights gilt das Programm in Raum 1, dem „Bulle & Bär“. Dort läuft an beiden Tagen ein durchgehendes Vortragsprogramm – live und mitten aus dem Marktgeschehen. Erfahrene Referentinnen und Referenten teilen ihr Wissen zu Futures-Strategien: vom Intraday-Handel über die Wahl der passenden Kontrakte bis hin zu Money- und Risikomanagement. Anhand konkreter Beispiele wird gezeigt, worauf es beim Handel an den Terminmärkten wirklich ankommt.

Fundierte Analysen treffen hier auf sofort umsetzbare Tipps und Tricks, dazu bleibt viel Raum für Austausch und offene Fragen. Wer die Terminmärkte hautnah erleben und neue Perspektiven für das eigene Trading gewinnen möchte, ist im Bulle & Bär genau richtig.

Live dabei – auch von zu Hause

Wer nicht vor Ort sein kann, verpasst nichts: Alle Vorträge werden im kostenlosen Livestream direkt aus Frankfurt übertragen. Rund 17 Stunden geballtes Trading- und Finanzwissen lassen sich so bequem vom Bildschirm aus verfolgen – mit denselben Einblicken und Strategien wie im Saal.

Termin & Anmeldung

Die FINANCE26 findet am 25. und 26. September 2026 von 9:00 bis 17:00 Uhr in Frankfurt am Main statt. Der Eintritt ist kostenlos.

👉 Tickets für den Messebesuch gibt es hier

👉 Zum kostenlosen Livestream anmelden

Termin: Freitag + Samstag, 25.09. - 26.09.2026

👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

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👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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