FYNX Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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FYNX Capital hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 500,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 9,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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