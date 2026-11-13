G J Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
G J Steel hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
G J Steel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 THB je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat G J Steel im vergangenen Quartal 2,79 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte G J Steel 2,66 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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