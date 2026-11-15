G Mining Ventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

G Mining Ventures hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net