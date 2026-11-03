G-Tech Info-Training gewährte Anlegern Blick in die Bücher

03.11.26 06:35 Uhr

Das EPS lag bei -0,35 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,030 INR je Aktie erzielt worden.

G-Tech Info-Training ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat G-Tech Info-Training die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf G-Tech Info-Training

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf G-Tech Info-Training

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung