G-Tech Info-Training gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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G-Tech Info-Training ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat G-Tech Info-Training die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,35 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,030 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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