G20: Coronavirus hat Schwachstellen in Gesundheitssystemen aufgezeigt

RIAD (dpa-AFX) - Das neuartige Coronavirus hat nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsmächte (G20) Schwachstellen bei deren Reaktion auf Pandemien offengelegt. Die Gesundheitssysteme der Länder litten unter "systemischen Schwächen", teilten die Gesundheitsminister der führenden Industrie- und Schwellenländer nach einer Videokonferenz am späten Sonntagabend mit. Die Länder müssten sich auf solche Krisen künftig besser vorbereiten, unter anderem durch Wissensaustausch, teilten die Minister mit.

Besonders besorgniserregend seien die Risiken, denen die am wenigsten entwickelten Länder mit Blick auf das Virus Sars-CoV-2 ausgesetzt seien. Die Minister der G20 sprachen bei ihrem virtuellen Treffen auch über die Sicherheit von Patienten und darüber, wie digitale Lösungen im Kampf gegen Pandemien künftig eingesetzt werden könnten.

Die Staatengruppe der G20 vereint zwei Drittel der Weltbevölkerung, 85 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 75 Prozent des Welthandels. Ihr gehören unter anderem die USA, China und Russland an. Für Deutschland nahm Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an dem virtuellen Treffen teil. Den Vorsitz in der G20-Gruppe hat derzeit Saudi-Arabien./jot/DP/stw