G20-Handelsminister vereinbaren stärkere Zusammenarbeit

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der Corona-Pandemie haben die G20-Staaten ihr Bekenntnis zu freiem Handel bekräftigt. Laut der 43-seitigen Erklärung vereinbarten die Handelsminister nach einem virtuellen Treffen, internationale Kooperation zu stärken und auch die Belange der am wenigsten entwickelten Staaten in den Blick zu nehmen. Die Videokonferenz unter saudi-arabischer Präsidentschaft war der zweite Austausch über die Covid-19-Pandemie in diesem Kreis seit Mai.

Diesmal verpflichten sich die G20-Handelsminister auf Maßnahmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Schaden infolge der Pandemie zu begrenzen. "Stabile Rahmenbedingungen im Bereich Handel und Investitionen können einen wichtigen Beitrag zur globalen wirtschaftlichen Erholung leisten", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Hierfür ist die heutige gemeinsame Erklärung ein wichtiger Schritt." Auch die kleinen und mittleren Unternehmen dürften dabei nicht aus dem Blick geraten.

Die G20-Minister vereinbarten auch Schritte zur Reform der Welthandelsorganisation (WTO), deren Streitschlichtung derzeit aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China blockiert ist. Die G20 müsse hier "einen positiven Beitrag" leisten, forderte Altmaier.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2020 11:39 ET (15:39 GMT)