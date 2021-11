G20 peilt Klimaneutralität bis etwa zur Jahrhundertmitte an

- von Jan Strupczewski und Gavin Jones und Andreas Rinke

Rom/Berlin (Reuters) - Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer haben sich auf dem G20-Gipfel in Rom dazu bekannt, "sinnvolle und wirksame" Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.

In der Abschlusserklärung wird betont, dass es von "zentraler Bedeutung ist, bis etwa zur Mitte des Jahrhunderts weltweit Netto-Null-Treibhausgasemissionen oder Kohlenstoffneutralität zu erreichen". Während Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Blick auf die anschließende Weltklimakonferenz in Schottland von "einem guten Signal für Glasgow" sprach, äußerte sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres enttäuscht. Umweltschützer bemängeln vor allem fehlenden konkrete Festlegungen.

Die Staats- und Regierungschef der G20-Staaten hatten am Samstag und Sonntag über große Krisen in der Welt wie den Klimawandel, die Pandemie und die Weltwirtschaft beraten. Kanzlerin Merkel war dabei bei den bilateralen Gesprächen etwa mit US-Präsident Joe Biden zusammen mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz aufgetreten - ihrem mutmaßlichen Nachfolger im Kanzleramt. Die Präsidenten von China und Russland waren nicht zu dem Treffen gereist, sondern nahmen nur virtuell teil. Die G20-Gipfel auf Chefebene finden seit 2008 statt.

LANGE DEBATTEN ÜBER KLIMAZIELE

Am Sonntag dominierte vor allem die Debatte über einen entschlosseneren Kampf gegen den Klimawandel. Laut Merkel waren die Debatten weniger kontrovers als erwartet. "Irgendwie haben alle begriffen, dass alle auf einem Planeten leben", sagte sie. "Man kann sehen, dass sich die Welt in die richtige Richtung bewegt", fügte Scholz bei einem gemeinsamen Auftritt hinzu. Es gebe aber noch viel zu tun. In der Abschlusserklärung bekennen sich die G20-Staaten zum Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen - und betonen, das dafür mehr getan werden müsse. Ende des Jahres soll zumindest die internationale öffentliche Finanzierung neuer Kohlekraftwerke enden. Die Staaten betonen zudem das Ziel, den Entwicklungsländern noch bis 2025 jährlich 100 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen.

Allerdings wehrten sich etliche Staaten gegen konkrete Zieldaten etwa für die Klimaneutralität. Die in einem früheren Entwurf enthaltene Zahl 2050 wurde auf Druck etwa von China und anderen Teilnehmern wieder gestrichen. Deutschland will bereits 2045 klimaneutral sein, das heißt in der Gesamtbilanz kein Treibhausgas mehr ausstoßen. China hat bisher dagegen ein Zieldatum 2060.

Die Klimadebatten im G20-Rahmen gelten als besonders schwierig, weil die Interessen in der Gruppe mit so unterschiedlichen Ländern wie Japan, China, den USA, Saudi-Arabien und den EU-Staaten sehr verschieden sind. Etliche G20-Staaten wollen zudem erst auf der Weltklimakonferenz Zusagen über neue nationale Klimaziele machen.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi, in diesem Jahr Gastgeber des G20-Treffens, sagte nach dem Gipfel, dass China und Indien beim früheren Ausstieg aus der Kohlenutzung in den vergangenen Tagen eingelenkt hätten. Es gebe eine neue Haltung, dass man ohne multilaterale Zusammenarbeit beim Klimaschutz keinen Erfolg haben werde. Der britische Premierminister Boris Johnson warnte, dass die Weltklimakonferenz ein Erfolg werden müsse.

G20-GIPFEL STELLT SICH HINTER GLOBALE MINDESTSTEUER

Die G20 hatte auf ihrem Gipfel aber auch Beschlüsse für eine bessere Pandemiebekämpfung gefällt. So soll die weltweite Verteilung von Corona-Impfstoff beschleunigt werden. Die G20-Staaten wollen sich zudem gemeinsam besser auf künftige Pandemie vorbereiten und die Weltgesundheitsorganisation WHO stärken. Zudem gab es etwa ein klares Bekenntnis zum einem freien und regelbasierten Welthandel. Die Welthandelsorganisation (WTO) soll reformiert werden.

Die Staats- und Regierungschefs stellten sich zudem hinter die von den Finanzministern eingefädelte internationale Einführung einer globalen Mindeststeuer für weltweit agierende Konzerne. Merkel sprach von einem "Meilenstein", auch Scholz lobte die weltweite Dimension der Vereinbarung. US-Präsident Biden twitterte: "Dies ist mehr als nur ein Steuerabkommen - es ist Diplomatie, die unsere globale Wirtschaft umgestaltet und unseren Menschen etwas bringt."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hob hervor, dass man auch einen Dialog über die hohen Energiepreise verabredet habe. Merkel und US-Präsident Biden nahmen nach Abschluss des Gipfels noch an einer Diskussion über die nötige Sicherheit weltweiter Lieferketten teil. Dabei forderte Biden, dass die Probleme mit Lieferketten, wie es in jüngster Vergangenheit etwa bei der Chipproduktion gegeben hatte, abgestellt werden müssen. Sie gelten wie zu hohe Energiepreise als Bremsen bei dem erhofften Wirtschaftsaufschwung nach der Corona-Pandemie.