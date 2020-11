G20 sprechen über Corona, Umwelt und Handel

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) werden bei ihrem virtuellen Gipfeltreffen am Wochenende über die Coronavirus-Pandemie, aber auch über weitere Themen wie den Klimaschutz und den internationalen Handel beraten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Thema sei "natürlich die Pandemie, in deren zweiter Welle zumindest wir in Europa und auch in Nordamerika stecken", sagte Seibert auf eine entsprechende Frage. Zudem sei das Thema "Klima, Umwelt, das Paris-Abkommen mit ambitionierten nationalen Kliamschutzplänen und Klimafinanzierungen" vorgesehen.

Außerdem sei, wie immer bei den G20, das Thema des multilateralen Handelssystems offener Märkte und der Reform der Welthandelsorganisation WTO auf der Agenda. "Darüber wird zu sprechen sein", erklärte Seibert. Zudem geht es nach seinen Angaben um Entwicklungsthemen, so die Umsetzung der "Agenda 2030" und die Frage, wie man Afrika bei der Überwindung der Coronavirus-Pandemie unterstützen könne. Zu besprechen seien auch Fragen eines Schuldenmoratoriums.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) haben bereits für Sonntag um 17.00 Uhr eine virtuelle Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Gipfeltreffens angekündigt. Die G20-Finanzminister hatten sich nach Angaben des Bundesfinanzministeriums bereits am vergangenen Freitag bei einem außerordentlichen virtuellen Treffen auf ein Rahmenwerk für eine koordinierte Schuldenbehandlung geeinigt, das "fallweise Schuldenrestrukturierungen erleichtern" solle, aber "bei Bedarf auch einen Erlass beinhalten" kann.

