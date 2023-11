G7-Außenminister beraten in Japan über Nahost und Ukraine

TOKIO (dpa-AFX) - Die Außenminister der G7-Staaten der wirtschaftsstarken Demokratien kommen an diesem Dienstag (11.30 Uhr MEZ) unter anderem zu Beratungen über die Lage im Nahen Osten zusammen. Bei einem Arbeitsabendessen in der japanischen Hauptstadt Tokio soll der Krieg in Israel nach den Terrorattacken der islamistischen Hamas sowie die humanitäre Lage im Gazastreifen im Mittelpunkt stehen. Für Deutschland reist Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an. Es ist das zweite Treffen der G7-Außenministerinnen und -Außenminister unter der Präsidentschaft Japans in diesem Jahr.

Hinter verschlossenen Türen könnte es auch um das unterschiedliche Stimmverhalten der G7-Mitglieder in der UN-Vollversammlung vom 27. Oktober gehen. Eine von Jordanien eingebrachte Resolution zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen hatte damals die notwendige Zweidrittelmehrheit erhalten. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen - Deutschland gehörte zu den 45, die sich enthielten. Die USA hatten gegen das Papier gestimmt, Frankreich dafür.

Bei den G7-Arbeitssitzungen an diesem Mittwoch soll in Tokio erneut auch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen werden. Als Themen dürften zudem die Lage im Indopazifik mit dem immer aggressiveren Auftreten Chinas sowie die wirtschaftliche Sicherheit eine Rolle spielen. Zu den G7-Ländern der wirtschaftsstarken Demokratien gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin ist am Mittwoch auch ein bilaterales Gespräch Baerbocks mit der neuen japanischen Außenministerin Yoko Kamikawa geplant.