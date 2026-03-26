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G7-Außenminister beraten über Iran-Krieg und Ukraine

27.03.26 05:49 Uhr

VAUX-DE-CERNAY (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund anhaltender Angriffe der USA und Israels ringen die G7-Außenminister an diesem Freitag mit ihrem US-Kollegen Marco Rubio um einen Weg heraus aus dem Iran-Krieg. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte zum Start der Beratungen der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien im französischen Vaux-de-Cernay auf eine gemeinsame Haltung gepocht. Rubio wird im Gegensatz zu den anderen Außenministern erst zum zweiten Tag der Gespräche (ab 8.45 Uhr) erwartet.

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Beim Austausch zum Iran soll es nach französischen Angaben auch um den Schutz ziviler Infrastruktur und die Wiedereröffnung von Handelswegen auf See gehen. Zudem wollen die Außenminister darüber beraten, wie der Druck auf Moskau angesichts des seit mehr als vier Jahren dauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erhöht werden kann. US-Präsident Donald Trump hatte Sanktionen gegen russische Öllieferungen wegen der Blockade der für die globale Energieversorgung wichtigen Straße von Hormus durch den Iran vorgehend gelockert.

Zur Allianz der "Gruppe der Sieben" gehören neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Das Treffen in einer früheren Abtei im Pariser Umland ist das erste förmliche Treffen der G7-Außenminister seit Beginn des Iran-Kriegs. Die Länder wollen auch zu Konflikten in anderen Weltregionen beraten und über die Zusammenarbeit beim Kampf gegen grenzüberschreitende Bedrohungen wie Drogenkriminalität reden./rbo/DP/jha