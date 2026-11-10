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G7-Außenminister beraten über Ukraine-Unterstützung

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts anhaltender massiver russischer Angriffe beraten die demokratischen Wirtschaftsmächte der G7 über die Unterstützung der Ukraine im nächsten Kriegswinter. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wird zu den Gesprächen der G7-Außenminister am Dienstag (ab 08.00 Uhr) in Paris erwartet. Parallel verhandeln die Ukraine und Russland unter US-Vermittlung in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals seit Februar wieder über eine mögliche Beendigung des von Moskau 2022 begonnenen Krieges.

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Neben dem Ukraine-Krieg soll in der französischen Hauptstadt auch die Lage im Nahen und Mittleren Osten im Zentrum der Gespräche stehen. Dabei soll es um den Iran-Krieg, aber auch die Situation etwa in Syrien, dem Libanon und in den palästinensischen Gebieten gehen.

Mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung der G7-Länder Deutschland, Frankreich, USA, Italien, Großbritannien, Japan und Kanada wird nicht unbedingt gerechnet. Frankreich will als Gastgeber aber eine eigene Erklärung zum Treffen veröffentlichen. Die G7-Minister haben auch Kollegen aus Brasilien, Saudi-Arabien, Ägypten und Südkorea geladen./bk/DP/jha

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