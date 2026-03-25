G7-Außenminister treffen sich zu Beratungen in Frankreich

CERNAY-LA-VILLE (dpa-AFX) - Inmitten einer angespannten geopolitischen Lage treffen sich die Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarken Demokratien ab Donnerstag (11.00 Uhr) zu Beratungen. Im französischen Cernay-la-Ville wollen der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) und seine Kollegen zunächst über mögliche Reformen bei Friedenssicherung und humanitärer Hilfe reden. Auch soll es um das Thema Wiederaufbau gehen, etwa mit Blick auf die beschädigte Schutzhülle um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl und den Kampf gegen den Drogenhandel in Syrien. Am Freitag stehen mit der erwarteten Teilnahme von US-Außenminister Marco Rubio dann auch die Kriege im Iran und in der Ukraine offiziell auf der Tagesordnung.

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Zur informellen Allianz der "Gruppe der Sieben" gehören neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Das Treffen in einer früheren Abtei im Pariser Umland ist das erste förmliche Treffen der G7-Außenminister unter dem diesjährigen französischen Vorsitz der Gruppe. Gastgeber Frankreich hofft auf einen offenen Austausch mit konkreten Ergebnissen, bei dem auch zu den großen internationalen Krisen beratschlagt werde. Auch Vertreter aus Brasilien, Südkorea, Indien und Saudi-Arabien sind eingeladen, an einzelnen Gesprächen teilzunehmen./rbo/DP/stw